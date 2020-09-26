В тамбовском заповеднике «Воронинский» сняли подводный фильм

На сайте Государственного природного заповедника «Воронинский» http://voroninsky.ru/ размещен фильм о подводном мире реки Ворона. Он создан при участии съемочной группы телеканала «Под водой». Фильм доступен для просмотра всем желающим.

В августе съемочная группа телеканала «Под водой» провела в заповеднике несколько дней. За короткий срок профессионалы своего дела сняли множество уникальных кадров о подводной жизни Вороны. Для заповедника предоставлено две серии фильма, продолжительностью 13 минут каждая. Это был первый опыт видеосъемки подводных ландшафтов и обитателей реки для «Воронинского».

Процесс подводной съемки намного труднее, чем любой другой жанр и имеет свои особенности. Например, было использовано специальное оборудование, технические приемы, особые условия освещения и многое другое.

- Специалисты заповедника отмечают, что съемка под водой дает возможность заглянуть в неизведанные уголки природы и почувствовать себя первопроходцем и приглашают тамбовчан к просмотру этого уникального фильма, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области.