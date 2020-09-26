В Тамбове пройдут конные соревнования

27 сентября на Тамбовском ипподроме пройдут бега на приз главы администрации Тамбовской области. Начало соревнований в 12 часов. Приз губернатора в регионе разыгрывают с 2007 года. Всего в рамках соревнований планируется организовать семь заездов. За призы будут бороться лучшие лошади России.

- Гости увидят соревнования лошадей на призы «В честь Дня Победы», «Иппика», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также в этот день будет разыгран приз регионального управления сельского хозяйства и другие.

Организаторы отмечают, что соревнования проводятся в целях популяризации и развития конного спорта, повышения уровня мастерства наездников, возрождения призового коннозаводства. Во время перерывов между заездами гостей соревнований ждет развлекательная программа.