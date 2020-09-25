Выпавший из фуры станок перекрыл выезд из Тамбова по Рассказовскому шоссе

Выпавший из фуры станок заблокировал проезд по Рассказовскому шоссе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В 14 часов 15 минут, во время проезда по первому на Рассказовском шоссе мосту, из большегруза на проезжую часть выпал 15-тонный станок. Скорее всего, при ЧП он перебил фуре тормозные шланги, автомобиль и рухнувший на дорогу груз пока еще остаются на дороге, из-за чего выезд из Тамбова по Рассказовскому шоссе оказался невозможен. Известно, что за рулем фуры находился водитель из Турции, русского языка мужчина не знает, поэтому о том, что с ним случилось в пути, узнать проблематично.

Как рассказали в региональном УГИБДД, сейчас ведутся поиски крана или эвакуатора, который сможет их убрать с проезжей части. Когда по Рассказовскому шоссе откроют движение, неизвестно.