В Тамбове определились с названием для нового сквера на Агапкина

Более 1700 тамбовчан приняли участие в опросе по выбору названия для нового места отдыха на севере города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове подвели итоги голосования по выбору названия для нового сквера, благоустройство которого на сегодняшний день проходит на улице Агапкина, 2С. Большинство жителей областного центра отдали свой голос за вариант «Сквер спасателей».

- В сквере установят памятник, посвященный подвигу пожарных и спасателей. Центральное место композиции займет автомобиль, полвека служивший огнеборцам. Машину для памятника передало Главное управление МЧС России по Тамбовской области. Оно же выступило с предложением провести народное голосование по выбору названия для будущего места отдыха горожан, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В опросе, который проходил на сайте городской администрации, приняли более 1700 человек. Тамбовчанам предлагались следующие варианты: «Сквер героев – спасателей», «Сквер доблести», «Сквер отваги», «Сквер памяти героев-спасателей» и «Сквер спасателей».

Напомним, на благоустройство сквера из областного бюджета было выделено более 6 миллионов рублей. В настоящее время уже выполнены работы по устройству мемориальной стены и постамента, ведется их облицовка. Кроме того завершается установка бордюра, а в ближайшее время рабочие приступят к укладке тротуарной плитки.