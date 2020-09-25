Тамбовский пауэрлифтер стал призером спортивного фестиваля «Пара-Крым 2020»

Иван Шеюхин выступил в весовой категории до 97 кг Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Делегация Всероссийского общества инвалидов от Тамбовской области приняла участие в спортивном фестивале для людей с ограниченными возможностями «Пара-Крым 2020». Соревнования прошли в городе Евпатория в сентябре. Участие в них приняли порядка 400 человек из 55 российских регионов .

- Спортсмены со всей России соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Также участники фестиваля побывали на мастер-классах по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В соревнованиях по пауэрлифтингу тамбовский спортсмен Иван Шеюхин показал достойный результат и занял второе место в весовой категории до 97 кг.