Тамбовчанин, ударивший ножом сожителя бывшей жены, получил три года колонии

В Тамбове суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как установили следствие и суд, днем 11 января этого года, осужденный встретил возле одного из магазинов на Красноармейской площади сожителя бывшей супруги. Между ними произошел конфликт по поводу общения родным отцом с детьми.

В ходе ссоры мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 28-летний потерпевший остался жив.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.