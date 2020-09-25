Приставы принудительно госпитализировали тамбовчанина в противотуберкулезный диспансер

В Тамбове на основании возбужденного исполнительного производства судебные приставы принудительно госпитализировали местного жителя в областной клинический противотуберкулезный диспансер.

- Судебными приставами совместно с представителями медицинского учреждения незамедлительно совершен выход по месту жительства должника. На специальном автомобиле, предназначенном для перевозки больных с открытой формой туберкулеза, судебные приставы совместно с сотрудниками скорой помощи доставили мужчину в противотуберкулезный диспансер Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В тубдиспансере тамбовчанин был обследован медработниками и определен в стационар для прохождения длительного лечения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.