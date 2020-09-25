Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 сентября: прирост больных за сутки составил 40 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 25 сентября, достигло 7518 человек. Из них выздоровели 6837 человек, 48 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 40 жителей региона. Среди них 15 мужчин и 21 женщина в возрасте от 24 до 90 лет, а также четверо детей: девочки 4,7,9 и 11 лет.

- На госпитализации находятся 368 человек, из них диагноз «пневмония» у 297 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.