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В Тамбовской гордуме собираются досрочно лишить мандатов четырех депутатов

Решение собираются принять за несколько недель до того, как полномочия думцев полностью истекают
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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25 сентября в Тамбовской городской Думе проведут внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов. Речь идет об Алексее Кудачкине, Олеге Панкове, Олеге Сафонове и Александре Червякове. Они своевременно не предоставили декларации о своих доходах, хотя должны были сделать это до 1 августа. Докладчиком на заседании будет пока еще действующий председатель гордумы Виктор Путинцев.

Напомним, через несколько недель полномочия истекают у всех депутатов Тамбовской городской думы шестого созыва. После прошедших в Тамбове выборов большинство мест в обновленном городском заксобрании займут представители партии «Родина», у них 26 из 36 мандатов. На втором месте по численности будут представители «Единой России», у них 6 мандатов.