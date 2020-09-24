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Тамбовщине дополнительно выделили 35,5 млн рублей на выплаты соцработникам в обсерваторах

На эти цели регион уже получал более 90 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская область получит дополнительные 35,5 млн на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, переведенных на особый режим работы, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. В этом году регионы уже выделяли более 90 млн рублей на данные стимулирующие выплаты.

- Выплаты получают сотрудники стационарных организаций социального обслуживания, осуществляющие свою деятельность в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью 1 раз в 14 дней. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, есть ли в учреждении подтвержденные случаи заболевания COVID-19, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На сегодняшний день в закрытом круглосуточном режиме в области функционируют четыре дома-интерната, три психоневрологических интерната и одно детское учреждение социального обслуживания.