В Тамбове нашли «голые» трубы отопления

За уходящее тепло заплатят жители

Общественники ОНФ обратились в прокуратуру Тамбовской области по факту бездействия администраций городов Тамбова и Котовска, а также ресурсоснабжающих организаций (РСО) при подготовке к отопительному сезону 2020–2021 гг.

Перед началом нового отопительного сезона, в сентябре, выяснилось, что обнаруженные в начале года недостатки до сих пор не устранены. Тогда общественники выявили неизолированные теплосети надземной прокладки по нескольким адресам: в Тамбове – на улицах Железнодорожной, 10, Островитянова, 17, Бульваре Энтузиастов, 1д, и Рылеева, 60/3, а в Котовске – на улицах Советской, 4, и Октябрьской, 48. По итогам собранной информации ОНФ-щики направили в администрации этих муниципалитетов письма с просьбой привести теплосети в соответствие с техническими нормами, поскольку ненадлежащее содержание трубопровода приводит к потерям тепла при транспортировке тепловой энергии, за что жители расплачиваются холодом в квартирах и ростом коммунальных платежей.