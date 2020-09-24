Житель Тамбовщины ударил приятеля ножом в живот во время пьяных посиделок

В МВД России «Мичуринский» возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В совершении данных преступлений подозревается 36-летний житель Мичуринского района.

Инцидент произошел в одном из частных домов села Новоникольское, где трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры 36-летний обвиняемый схватил со стола кухонный нож и стал угрожать им своему собутыльнику.

На какое-то время ссора стихла, но через 15 минут мужчины вновь стали ругаться. Этим же ножом мужчина ударил в живот другого приятеля, после чего была вызвана скорая помощь. Пострадавшего 41-летнего жителя Мичуринского района доставили в больницу, где врачи сделали ему операцию. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

- В рамках расследования уголовных дел следствие вышло с ходатайством о помещении подозреваемого под стражу на период расследования. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Устанавливаются все подробности и обстоятельства совершения преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.