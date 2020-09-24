31-летнего тамбовчанина не могут найти уже три года

Последний раз Дмитрия Борисова видели 31 декабря 2017 года на обочине дороги в районе поворота на Котовск Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области следователи устанавливаются обстоятельства исчезновения и местонахождение 31-летнего Дмитрия Борисова, уроженца поселка Новая Жизнь. Последний раз мужчину видели 31 декабря 2017 года, идущим по обочине автодороги P-208 «Тамбов — Пенза» в районе поворота на Котовск.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. При разговоре заикается. Был одет: пальто драповое черного цвета, брюки темного цвета, черная вязаная шапка.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Борисова Д.В. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.