В двух столкновениях авто в Тамбовской области погибли два человека

авария в Тамбове стала причиной гибели 26-летней женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за минувшие сутки, 23 сентября, в авариях погибли два человека. Первое ДТП со смертельным исходом произошло в 8 часов 10 минут на улице Майской в районе дома №7 города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Lada Granta», под управлением 31-летнего мужчины и «Chevrolet Aveo», за рулем которого находилась 26-летняя женщина, в результате аварии она погибла на месте происшествия.

В 18 часов 20 минут того же дня на 27 километре автодороги «Моршанск-Пичаево», проходящей по территории Пичаевского района, столкнулись «Hyundai Sonata», под управлением 61-летнего мужчины, и автомобиль «ГАЗ», за рулем которого находился 58-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Hyundai Sonata» скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.