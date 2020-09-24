Тамбовчанина задержали за кражу железнодорожных рельсов

В Тамбове полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который в июне этого года украл 11 метров железнодорожных рельсов с территории строительной организации на улице Волжской.

Полицейские установили, что тамбовчанин ранее уже был судим. В отделе полиции он признался в преступлении и пояснил, что вместе с приятелем в ночное время с помощью бензогенератора и болгарки разрезал рельсы, после чего транспортировал похищенное на автомобиле.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.