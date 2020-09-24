Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 сентября: число заболевших COVID-19 приближается к 7,5 тысячам

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом по данным на 24 сентября достигло 7478 человек. Из них выздоровели 6822 человека, 48 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 39 жителей региона. Среди них 14 мужчин и 22 женщины в возрасте от 25 до 78 лет, а также трое детей: 13-летний мальчик и девочки 16 и 17 лет.

- На госпитализации находятся 347 человек, из них диагноз «пневмония» у 281 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.