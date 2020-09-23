Тамбовчан начнут прививать от коронавируса

До конца года в области собираются привить 600 человек Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Стал известен порядок вакцинации против коронавируса в Тамбовской области. В настоящее время лечебные учреждения региона проводят опрос среди жителей, чтобы определить добровольцев, которые готовы первыми привиться против covid-19.

- Вакцина очень требовательна к условиям хранения и перевозки. Например, она должна храниться при определенной температуре, ее нельзя транспортировать в течение длительного времени. Поэтому в настоящее время отрабатывается логистика поставок, - сказала начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина.

Вакцинация против коронавируса начнется сразу после того, как будут отработаны все формальности. Местом для вакцинации выбрана Рассказовская ЦРБ, которая территориально находится рядом со складом и где имеются все необходимые для этого условия.

Прививку смогут сделать люди, которые не болели коронавирусом. Каждый из добровольцев пройдет обследование и собеседование с врачом.

В этом году вакцинация не будет носить массовый характер. Пока медики готовы сделать прививку первым 42 добровольцам. Стать им может любой желающий. Ожидается, что всего до конца года прививку смогут сделать не более 600 человек. Пока главная задача на сегодня отработать вопросы поставок, транспортировки и хранения вакцины.