Тамбовчанин пойдет под суд за убийство 2-летней давности: скелет мужчины, с которым он расправился, нашли в лесу

Больше года тело убитого пролежало в лесу Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Кирсановском районе под суд пойдет 45-летний местный житель, который обвиняется в убийстве, совершенном еще в августе 2018 года.

7 декабря 2019 года в лесополосе неподалеку от села 1-ая Иноковка обнаружили скелет человека. По этому факту в Кирсановском МСО СУ СК России по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие выяснило, что погибшим является 30–летний мужчина. Удалось также установить обстоятельства его насильственной смерти и человека, причастного к совершению преступления. Им оказался 42-летний местный житель, который, по версии следствия, в августе 2018 года в ходе конфликта с потерпевшим избил его, в том числе стеклянной бутылкой по голове, а затем выстрелил в мужчину из ружья. Чтобы скрыть следы преступления, убийца на своем автомобиле перевез тело в лесопосадки и закопал, а ружье выбросил в реку.

- В ходе предварительного расследования фигурант не признавал вину в совершении преступления и выдвигал иную версию произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Однако, не смотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.