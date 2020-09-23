Саранск хочет заполучить ФК «Тамбов»

По информации «РБ-Спорт», власти Мордовии рассматривают вариант, при котором футбольный клуб «Тамбов» переедет в Саранск. У Саранска после завершения прошлого сезона нет команды, выступающей в профессиональном футболе — «Мордовия» после вылета из ФНЛ (по итогам прошлого сезона после 27 туров команда занимала последнее 20-е место в лиге — и по итогам завершенного сезона вылетела) не участвует в первенстве ПФЛ. Команда с названием «Мордовия-МЦПЮФПМ» участвует в первенстве любителей в МФС «Приволжье».

В августе издание «Столица-С» сообщало о том, что долги клуба составляют около порядка 200 миллионов рублей. Министр спорта Мордовии Александр Савилов, комментируя ситуацию, отмечал, что «первостепенная задача — расплатиться с экс-игроками за 6-7 месяцев. Необходимо реструктуризировать долги и погасить их».

У властей региона есть желание возродить футбол в Саранске, особенно с учетом инфраструктуры, которая была построена в регионе к ЧМ-2018. В «Тамбове» знают о заинтересованности Мордовии — ситуация напоминают ту, которая была у клуба в начале этого года, когда интерес к проекту «Тамбов» в РПЛ» имели в Нижнем Новгороде, где стремились получить клуб премьер-лиги.

У «Тамбова» же есть проблемы с инфраструктурой — из-за несоответствия местного стадиона требованиям РПЛ команда играет в Саранске — и с финансированием: ранее в «СЭ» появилось письмо футболистов о несвоевременной выплате заработной платы. В прошлом сезоне был вариант, при котором «Тамбов» переедет в Нижний Новгород (и в этом случае Нижний получал бы команду РПЛ, а Тамбов — клуб ФНЛ, где и выступал «Нижний Новгород»), однако обмен не состоялся.