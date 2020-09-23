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Тамбовщина получит дополнительные средства на выплату семьям при рождении третьего ребенка

Из федерального бюджета на эти цели поступит 48,5 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Согласно распоряжению правительства РФ, Тамбовской области выделят дополнительные 48,5 млн рублей из федерального бюджета на выплаты семьям, в которых рождается третий ребенок. Еще 4,8 млн рублей регион получит из областного бюджета. Всего же на эти цели предусмотрено более 500 млн рублей.

- В Тамбовской области в настоящее время такую ежемесячную выплату получают 4,5 тысячи семей. Размер выплаты составляет 9063 рубля, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Добавим, что родители получают данное пособие ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Право на выплату распространяется не только на третьего, но и на последующих детей.