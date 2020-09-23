Из-за поздней уборки урожая в августе на Тамбовщине подорожали морковь и свекла

Эксперты Отделения Тамбов Банка России проанализировали уровень инфляции в нашем регионе. По данным специалистов, в Тамбовской области в августе 2020 года годовая инфляция снизилась до 3,7% c 4,0% в июле. Годовой прирост цен на продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с июлем текущего года практически не изменился, составив 3,3% и 4,8% соответственно, в сфере услуг замедлился до 2,7% в августе с 3,5% в прошлом месяце.

- Динамика изменения цен на продовольствие по разным группам товаров была разнонаправленной, - отмечают эксперты Отделения Тамбов Банка России. - Например, в этом году в регионе на более поздний период сместились сроки уборки урожая, из-за этого, в частности, по сравнению с предыдущим годом подорожали морковь и свекла, замедлились темпы удешевления репчатого лука и капусты. Сложные погодные условия в регионе также привели к снижению урожая огурцов и их и подорожанию. А в цене на сахар сказался такой фактор, как сокращение посевных площадей сахарной свеклы из-за его перепроизводства в прошлые годы.