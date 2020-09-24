Сотрудники тамбовской колонии перехватили посылку с «запрещенкой» от уроженки Дагестана

Женщина спрятала запрещенные предметы в картонной коробке с двойной стенкой Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

В Сосновском районе сотрудники оперативного отдела исправительной колонии № 4 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения.

Во время досмотра посылки, пришедшей на имя одного из осужденных от уроженки Республики Дагестан, был обнаружен мобильный телефон, а также аккумулятор и USB-шнур.

- Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом - в картонной коробке с двойной стенкой, - пояснили в пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.