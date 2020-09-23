Житель Тамбовщины похитил у фермера 120 литров дизтоплива

В Мучкапском районе 59-летний местный фермер обнаружил пропажу дизельного топлива с принадлежащей ему сельхозтехники. Выяснилось, что мужчина на долгое время оставил трактор без присмотра, чем и воспользовался злоумышленник.

Сотрудники полиции установили, что воришке удалось слить 120 литров дизтоплива. Позже ими был задержан 27-летний безработный молодой человек. По его словам, в дальнейшем он планировал сбыть горючее и подзаработать на этом.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.