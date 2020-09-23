Тамбовские полицейские задержали мужчину с 17 килограммами марихуаны

В Кирсановском районе полицейские с поличным задержали 41-летнего местного жителя. При досмотре у мужчины нашли мешок, где находилось 17 килограммов марихуаны.

Выяснилось, что задержанный уже был судим за незаконный оборот наркотиков и стоял на оперативном учете в полиции. В доме у мужчины также обнаружили еще два килограмма марихуаны, а также самодельные приспособления для изготовления наркотического средства.

- Со слов мужчины, наркотики он нарвал в поле неподалеку от поселка для личного потребления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.