В Тамбовской области мать оставила троих детей без присмотра на 10 дней

В Сосновском районе суд вынес приговор в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как установил суд, мать троих малолетних детей в декабре прошлого года ушла из дома и оставила их без присмотра на целых десять дней. Безответственное поведение родительницы сказалось на здоровье детей — они заболели острым бронхитом.

Более того, ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении еще четверых своих детей.

- С учетом личности подсудимой и обстоятельств дела женщина признана виновной и за совершенное преступление ей назначено наказание в виде штрафа. В настоящее время семья находится на контроле органов опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.