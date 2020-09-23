В селе на Тамбовщине нашли бешеную лисицу

В селе Понзари Сампурского района Тамбовской области установлен карантин по бешенству. Опасное заболевание подтвердилось у лисицы, которую обнаружили в подворье на улице Самородова.

- В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгул собак, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, - напоминают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Кроме того, одновременно был снят карантин по бешенству в селе Байловка Пичаевского района и р.п. Первомайский Первомайского района.