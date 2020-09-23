Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 сентября: число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось до 39

В Тамбовской области растет число заразившихся коронавирусом. За последние сутки, 23 сентября, болезнь обнаружили у 39 жителей региона. Среди них 11 мужчин и 27 женщин в возрасте от 25 до 72 лет, а также годовалый мальчик. Общее число заразившихся COVID-19 в Тамбовской области составляет сейчас 7439 человек, 6796 из них выздоровели, 48 умерли.

- На госпитализации находятся 324 человека, из них диагноз «пневмония» у 257 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.