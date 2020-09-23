В Тамбове на Рассказовском шоссе появятся остановки с изображением памятных мест города

На Рассказовском шоссе Тамбова устанавливают необычные остановочные павильоны, выполненные по специальному проекту. Автобусная остановки имеет двойную крышу, выполнена из металлического профиля, калёного стекла и так называемой кассеты — изображения достопримечательности города, изготовленного на лазерном станке. Автор дизайна - студент 5 курса института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета Антон Сухов.

- Проект делался совместно с моим руководителем Старковой Таисией Викторовной,- рассказал студент 5 курса института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета Антон Сухов. – Я сделал много эскизов, после чего мы выбрали определенное количество, которые понравились судьям, и впоследствии они были воплощены. Концепция такая, что хотелось на остановках показать основные достопримечательности города нашего. И в эскизе как раз присутствуют все наши памятники, скверы, архитектура. Все это включено в наш проект.

До конца сентября на Рассказовском шоссе будут установлены все 14 остановочных павильонов. Их украсят изображения памятников Тамбовскому мужику, Зое Космодемьянской, Петру и Февронии, Тамбовской казначейше, а также мемориала «Вечный огонь», дома-усадьбы Асеевых и многих других знаковых для областного центра мест.