Закованный в наручники тамбовчанин сломал руку полицейскому

В СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 июля этого года находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина во время доставки его в отдел полиции, где на него должны были составить протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) со значительной силой нанес руками в наручниках удар в область правой кисти участкового уполномоченного. В результате полицейский получил закрытый перелом пястной кости со смещением. Такая травма квалифицируется как средний тяжести вред здоровью человека.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.