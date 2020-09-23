Больше 122 тысяч тамбовчан привились от гриппа

Лечебные учреждения Тамбовской области проводят кампанию по вакцинации против гриппа. В настоящее время прививку сделали более 110 тысяч взрослых, а также более 12 тысяч детей и беременных женщин.

Иммунизация против сезонного гриппа в Тамбовской области началась 10 сентября. К тому времени в регион поступила первая партия вакцины в количестве 132,9 тысячи доз. Еще 12 тысяч доз вакцины закуплено за счет областного бюджета. В первую очередь прививку делают людям из группы риска, в которую входят: дети, лица преклонного возраста, люди, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, медработники, а также сотрудники предприятий торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Всего планируется привить более 500 тысяч человек, или 60 процентов населения области.

- В разгар сезона простудных заболеваний не исключена вероятность заражения одновременно коронавирусом и гриппом, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В таком случае потребуется более серьезное лечение, а сам процесс выздоровления будет более тяжелым, в связи с чем, медики призывают заранее защитить свое здоровье и сделать прививку от гриппа.