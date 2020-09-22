Экс-сотрудника тамбовской колонии будут судить за получение взяток в 80 тысяч рублей

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ «Покушение на получение взятки».

Как установило следствие, в январе этого года к сотруднику колонии обратился знакомый ему с детства осужденный и предложил за деньги проносить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы: мобильные телефоны, зарядные устройства и наушники.

За каждый пронесенный мобильник в зависимости от марки сотрудник колонии просил от 1 до 5 тысяч рублей и 500 рублей за зарядное устройство. В апреле 2020 года при проносе очередной партии запрещенных предметов мужчина был задержан полицейскими.

- Следствию удалось доказать получение сотрудником колонии незаконного денежного вознаграждения в размере 80 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.