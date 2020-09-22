Тамбовчанина задержали за кражу мобильника и золотой цепочки у приятеля

Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в декабре прошлого года. Вечером, на улице Гастелло, тамбовчанин находился возле дома №26 вместе со своими приятелями. В какой-то момент один из знакомых вытащил из кармана его одежды сотовый телефон «Нокиа» и золотую цепочку. 43-летний мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 34-летнего местного жителя, причастного к краже. Он признал свою вину и рассказал, что продал все похищенное по дешевке, так как нуждался в деньгах.

- Установлено, что это не первая кража, которую совершил тамбовчанин. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.