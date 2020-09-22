За гибель двух детей от удара током в Мичуринске перед судом ответит начальник цеха энергоснабжающей организации

В региональном СКР завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Обвиняемым по нему проходит начальник цеха энергоснабжающей организации.

Напомним, 23 марта этого года около 22 часов в городе Мичуринск на территории трансформаторной подстанции произошла трагедия. Здесь обнаружили тела двух мальчиков - 7 и 10 лет, погибших от поражения электрическим током.

По версии следствия, начальник цеха не принял мер для того, чтобы устранить несоответствие части конструкции ограждения подстанции нормам технического проектирования. Это позволило посторонним беспрепятственное проходить на территорию подстанции посторонних. 23 марта трое детей проникли на территорию подстанции, пробравшись между прутьями металлического ограждения. Двое из них забрались на крышу трансформатора и при соприкосновении с токопроводящими деталями оказались смертельно травмированы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Погибшие школьники и их семьи на учете в органах системы профилактики не состояли.