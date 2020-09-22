В управлении федеральной почтовой связи Тамбовской области назначен новый руководитель

Опыт работы в почтовой сфере у нового директора - 15 лет

В УФПС Тамбовской области появился новый руководитель - Елена Придачина. Ранее она работала заместителем директора по операционному управлению УФПС Белгородской области.

У Елены Леониодовны два высших образования. Она окончила Белгородский государственный национальный исследовательский университет по специальности «История» (1998), а также Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2002).

Новый директор тамбовской почтовой службы начала свою карьеру в 2005 году в УФПС Белгородской области. За 15 лет работы в «Почте России» Елена Придачина приобрела огромный опыт.

- Основными направлениями в работе директора будут развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов на территории Тамбова и области, - сообщает пресс-служба АО «Почта России» Макрорегион «Южный».

Фото: Почта России