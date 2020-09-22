Тамбовчанка за рулем «Daewoo Matiz» выскочила с дороги и врезалась в дерево

Легковушка протаранила дерево Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 21 сентября в 6 утра на 531 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон» -Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Ржаксинского района. По данным регионального УГИБДД, 43-летняя женщина- водитель за рулем автомобиля «Daewoo Matiz» не справилась с управлением машиной, съехала с дороги и врезалась в дерево.

- В результате аварии травмы получил 42-летний пассажир автомобиля «Daewoo Matiz», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Скорую медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.