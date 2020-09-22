На Тамбовщине украли собаку, ждавшую хозяйку у магазина

В городе Уварово у местной жительницы украли собаку, ждавшую ее у входа в супермаркет на улице 1-й микрорайон. Выйдя из магазина, женщина обнаружила пропажу фокстерьера и сразу же обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские «по горячим следам» задержали мужчину, с собакой на поводке. Злоумышленником оказался 47-летний житель микрорайона «Молодежный». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

- Фокстерьер возвращен законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Хозяйка животного выразила благодарность сотрудникам полиции за проявленную оперативность и профессионализм, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.