В музей-заповедник «Царское село» вернулось раритетное блюдо, подаренное императору Николаю II во время визита в Тамбов

Раритет был выставлен на интернет-аукционе

В коллекцию государственного музея-заповедника «Царское село» вернули раритетное подносное блюдо, которое в 1914 году было подарено последнему российскому императору Николаю II во время пребывания в Тамбове. Впоследствии предмет старины хранился в Александровском дворце.

Раритет был выставлен на интернет-аукционе. Его заметила жительница Нидерландов, любитель русского искусства Татьяна Бурбик-Лома. Она обратилась к тамбовскому меценату, который выкупил блюдо специально для «Царского села».

- Блюдо выполнено из орехового дерева, с серебряными декоративными накладками в виде растительного орнамента. На серебряном декоре – касты с полудрагоценными камнями: аметистами и халцедонами. В центре блюда – серебряные накладки, изображающие герб Тамбова под царской короной. По ободу вокруг зеркала, чередуясь с растительным орнаментом, надписи: вверху – ОТЪ ТАМБОВСКАГО ДВОРЯНСТВА, внизу: 7 ДЕКАБРЯ – 1914 г. По торцу блюда – обод с жемчужником, на оборотной стороне – крепеж. Блюдо было изготовлено в известной ювелирной мастерской Павла Овчинникова, имевшей звание поставщика Императорского двора, - сообщили в «Царском селе».

Фото: государственный музей-заповедник «Царское село»