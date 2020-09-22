Пожилая тамбовчанка набросилась на сына с ножницами, а потом задушила его подушкой

68-летнюю жительницу Инжавинского района подозревают в жестокой расправе над собственным сыном. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, женщина в ходе конфликта с 44-летним сыном из-за того, что он регулярного злоупотребляет спиртным, нанесла ему несколько ударов ножницами, а затем, положив ему на лицо подушку, стала давить до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. В результате мужчина скончался на месте происшествия от асфиксии.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения психического состояния подозреваемой ей будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза.