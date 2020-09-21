Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 сентября: число заболевших COVID-19 за сутки составило 38 человек

В Тамбовской области растет число заразившихся коронавирусом. За последние сутки, 21 сентября, болезнь обнаружили у 38 жителей региона. Среди них 25 мужчин и 11 женщин в возрасте от 32 лет до 81 года, а также две девочки 10 и 13 лет. Общее число заразившихся COVID-19 в Тамбовской области составляет сейчас 7362 человека, 6715 из них выздоровели.

- На госпитализации находятся 318 человек, из них диагноз «пневмония» у 252 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.