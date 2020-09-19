Из-за вступления губернатора в должность в Тамбове перекроют движение

В Тамбове введут ограничения на передвижения транспорта накануне вступления в должность губернатора Александра Никитина.

Так, с 20.00 20 сентября и до 1.00 21 сентября, а также с 5.00 и до 13.00 21 сентября будут запрещены остановка и движение транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия):

– по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до дома 17 по улице М.Горького;

– на площади Ленина, в районе Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр»;

– по нечетной стороне улицы Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до дома 16А по улице Интернациональной;

– по улице Державинской, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Носовской.

– по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной (при необходимости);

– по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы архиепископа Луки (при необходимости).

Муниципальным учреждением «Спецтехуниверсал» с 20.00 20 сентября и до 13.00 21 сентября будут выставлены ограждения:

– по линии тротуара улицы Интернациональной (по четной стороне) от фонтана у здания администрации Тамбовской области до дома 16А по улице Интернациональной;

– от дома 14 до дома 16 по улице Интернациональной;

– по линии тротуара ул. Карла Маркса (по четной стороне) в районе пересечения с улицей Державинской;

– по линии тротуара улицы Носовской (по нечетной стороне) в районе пересечения с улицей Державинской;

– вдоль проезжей части дороги по улице М.Горького, на участке от улицы Советской до улицы Набережной;

– вдоль проезжей части дороги по улице Набережной, на участке от улицы М.Горького до улицы архиепископа Луки.