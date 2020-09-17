Житель Тамбовщины выращивал наркотические растения рядом с домом своей матери

В Жердевском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.231 и ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические вещества и незаконное хранение без цели наркотических средств».

Установлено, что обвиняемый рядом с домом своей матери вырастил более 300 штук кустов мака. Кроме того, он собирал стебли и листья незаконно культивированных растений и засушивал их в сарае. В общей сложности полиция изъяла у мужчины свыше 300 граммов маковой соломы.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил злоумышленницу к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев условно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.