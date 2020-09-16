Мичуринца будут судить за ложный донос в полицию на зятя

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Как установило следствие, в июле этого года обвиняемый умышленно сообщил в полицию о том, что зять угрожал ему убийством при помощи ножа. В тот день между ними произошла ссора. Мужчина выгнал мужа дочери из дома и сказал, чтобы он больше не возвращался.

Затем тесть написал на зятя заявление в полицию с просьбой привлечь его к уголовной ответственности. Однако в ходе проведенной проверки полицейские выяснили, что никакого преступления на самом деле не было, что подтвердили очевидцы конфликта из числа других членов семьи.

Позже мичуринец признался в заведомо ложном доносе и пояснил полицейским, что хотел таким образом доставить проблем и неприятностей зятю, с которым у них давно сложились неприязненные отношения.

- Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, - сообщили в пресс-службе города Мичуринска.