В Тамбовской области признали состоявшимися выборы губернатора

Александр Никитин избран на второй срок Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

16 сентября областная избирательная комиссия издала постановление, согласно которому выборы в нашем регионе официально признаны состоявшимися и действительными. Участие в голосовании приняли 538 835 тысяч человек.

- Избирательная комиссия постановила считать избранным на должность главы администрации Тамбовской области Никитина Александра Валерьевича, получившего 427 317 голосов избирателей, что составляет 79,3%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, - говорится в документе.

Опубликованы также уточненные данные по другим кандидатам, претендовавшим на пост губернатора Тамбовщины. Представитель КПРФ Андрей Жидков получил 8,72% голосов, Игорь Телегин (ЛДПР) – 4,4%, Павел Плотников («Справедливая Россия») – 3,87%, Сергей Клишин («Казачья партия») – 2,13%.

О своем несогласии с результатами выборов ранее заявили представители регионального отделения КПРФ и пообещали провести в областном центре протестную акцию.