В Тамбове не будут проводить Покровскую ярмарку

Больше 30 тысяч горожан высказались против проведения мероприятия Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В этом году в Тамбове решили не проводить Покровскую ярмарку, которая должна была состояться в середине октября в десятый, юбилейный раз.

Изначально в городе готовилась широкая программа празднования, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию торжества. Свою позицию по вопросу проведения ярмарки ранее выразило и Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. Согласно сообщению официального органа, текущая ситуация в регионе в целом позволяет провести ярмарку, но с ограничениями и в случае стабильности эпидемиологической ситуации. Таким образом, в случае принятия решения о проведении, Покровская ярмарка прошла бы, скорее всего, без зарубежного участия, с минимальным представительством других регионов, также она лишилась бы многих знаковых и полюбившихся горожанам и гостям города мероприятий: «Праздника тамбовской картошки», «Покровского фестиваля», широких народных гуляний. Оргкомитетом ярмарки было принято решение спросить мнение горожан по поводу целесообразности проведения ярмарки в указанных условиях.

Опрос горожан по теме целесообразности организации юбилейной Международной Покровской ярмарки в 2020 году проводился с 11 по 13 сентября.

По данным администрации города Тамбова, за три дня в областном центре в опросе приняло участие больше 64000 жителей города. Итоги голосования распределились следующим образом: за перенос юбилейной Покровской ярмарки на 2021 год выступили 48% горожан, затруднились ответить 31%, против переноса ярмарки - 21%.

- Оргкомитетом ярмарки, исходя из итогов опроса, принято решение о переносе Х Международной Покровской ярмарки на 2021 год, - сообщает пресс-служба мэрии города Тамбова.