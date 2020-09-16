Тамбовчанка за рулем «Chevrolet Aveo» врезалась в иномарку и «улетела» в забор

После столкновения автомобиль налетел на забор Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 15 сентября в 9 часов 15 минут на улице Коммунистической в районе дома №59 города Мичуринска. 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Chevrolet Aveo» столкнулась с движущимся по главной дороге «Kia Rio», под управлением 21-летнего мужчины.

- От удара автомобиль «Kia Rio» выехал за пределы проезжей части, и врезался в забор, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии оба водителя с травмами оказались в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко г. Мичуринска».