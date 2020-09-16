Тамбовчанки с маленьким ребенком в коляске обворовали «Gloria Jeans» на Центральном рынке

Тамбовчан просят помочь в поиске предполагаемых преступниц Фото: УМВД России по Тамбовской области

Две тамбовчанки подозреваются в краже одежды и обуви из магазина «Gloria Jeans», расположенного на ул. Носовской, 10а, в районе Центрального рынка. У одной из женщин в коляске находился маленький ребенок. Сейчас подразделение уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову занимается розыском подозреваемые в совершении этого преступления.

- Преступление совершено 12 сентября около 15 часов дня, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Тех, кто узнал женщин на фото или обладает информацией об их местонахождении, просьба позвонить в отдел уголовного розыска по телефону 8-953-724-98-25 или в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефону 72-26-65 или 02.