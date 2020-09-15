В Тамбовской области мертвым нашли мужчину, которого разыскивали полтора месяца

В Тамбовской области нашли мертвым Владимира Чернянского, поиски которого продолжались с начала августа. Тогда 42-летний мужчина ушел из своего дома в селе Екатеринино и больше о его судьбе ничего не было известно. 14 сентября тело пропавшего полтора месяца назад человека нашел местный охотник. Оно находилось в селе, где жил Чернянский, в 2 километрах от улицы Лесной, в кустах на берегу реки Польной Воронеж.

- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщает СУ СКР по региону. - Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи Мичуринского МСО СУ СК России по Тамбовской области.