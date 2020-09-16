Тамбовчанам запретили вход в леса

В администрации Тамбовской области приняли постановление, согласно которому жителям региона запрещен вход и въезд в леса. Связано с это с высокой пожарной опасностью. Ограничение будет действовать на территориях Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Моршанского, Мичуринского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Челнавского, Цнинского лесничеств. Запрет вводится на 20 дней.

- Управлению лесами поручено установить предупредительные аншлаги с информацией о введении ограничений, и перекрыть шлагбаумами въезды в леса, - говорится в постановлении.