На Тамбовщине росгвардейцы задержали 20-летнего дебошира, испортившего имущество ресторана

В Тамбовской области росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира. Инцидент произошел в ресторане на улице Советской города Рассказово. Прибыв на место, экипаж вневедомственной охраны обнаружил молодого человека в нетрезвом состоянии, который высказывал агрессию к посетителям и повредил имущество заведения.

Во время задержания парень оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии и выражался нецензурной бранью в их адрес. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейших разбирательств.

- Задержанный 20-летний житель Рассказовского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - сообщает региональное управление Росгвардии.