В Тамбове полицейские разыскивают женщину, укравшую чужую сумку из камеры хранения в «Магните»

Если вы узнали эту женщину на фото, позвоните в полицию по указанным в новости телефонам Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовскими полицейскими разыскивается подозреваемая в совершении кражи женской сумки с документами из камеры хранения в местном супермаркете. Преступление произошло 8 сентября около 9.15 утра в «Магните», расположенном на улице Коммунальной, 21а.

- Кто узнал данную женщину или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить в отдел уголовного розыска по телефону 8 953 724 98 25 (Вадим Гурник) или в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефону 72 26 65 или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.