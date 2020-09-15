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В Тамбове полицейские разыскивают женщину, укравшую чужую сумку из камеры хранения в «Магните»

Стражи порядка просят помощи в поисках злоумышленницы у жителей областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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Если вы узнали эту женщину на фото, позвоните в полицию по указанным в новости телефонам

Если вы узнали эту женщину на фото, позвоните в полицию по указанным в новости телефонам

Фото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовскими полицейскими разыскивается подозреваемая в совершении кражи женской сумки с документами из камеры хранения в местном супермаркете. Преступление произошло 8 сентября около 9.15 утра в «Магните», расположенном на улице Коммунальной, 21а.

- Кто узнал данную женщину или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить в отдел уголовного розыска по телефону 8 953 724 98 25 (Вадим Гурник) или в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефону 72 26 65 или 02, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Криминал